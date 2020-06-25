在台北市師大商圈屹立30年的「水準書店」，老闆的兒子曾滙閎與1名老翁因買書問題在店內起爭執，曾男一氣之下喊「不賣了」，還出手推人，導致老翁摔倒頭部撞地，顱內出血。台北地院依傷害罪判曾男4月徒刑，並以賠償12萬元為條件，予以緩刑2年。

去年6月6日中午，老翁前往水準書局採購，先是向曾男說要訂一套書，後來又改口不要，態度反覆讓曾男有點不耐煩，最後爆氣表示「不賣了」，兩人因此起口角、發生拉扯，過程中老翁被推倒，頭部撞地昏迷，送醫急救後雖保住一命，但疑因顱內出血中風，出現認知功能缺損，需要接受復健。

老翁提告後，檢察官依傷害罪向法院聲請簡易判決處刑，台北地院一審考量曾男認罪，犯行態度尚可，判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。

檢察官不服上訴，指老翁案發後住院治療近2個月，所受傷勢非輕，曾男卻未和老翁達成和解，賠償老翁所受損害，犯後態度難謂良好，原審判刑過輕。

台北地院二審期間，曾男改變心意，同意先分4期賠償共12萬元給老翁，刑事附帶民事訴訟部分如有多判，再補足差額，若少判，則無庸退還，法官因此維持原刑度，並予以緩刑2年，全案確定。

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(中時 )