疫情逐漸趨緩，端午連假4天，兒童新樂園推出銅板價優惠，也吸引不少民眾重返園區，上午入園人次為3102人，也比起去年同期增加64人，可見人潮終於回升，動物園開館首日，上午入園人次為5549人，不少家長選擇在連假帶孩子出遊，力行防疫新生活，出門透透氣。

兒童新樂園幾項受歡迎的遊樂設施也在今天再現人潮，園區也推出醫護、軍警消和12歲以下兒童，本人和同行者1人皆可享50元銅板價一日票，無限搭乘13項大型遊樂設施；動物園則在閉館10天後，選在端午節重新開館，上午的入園人次就達到5500人，有望在連假首日破萬人次。

兒童新樂園委管處組長連智鴻說，上午人潮比起去年端午節，有些許增加，疫情以來的入園人次，也在5月底逐漸回升，今天熱門遊樂設施也要排15分鐘以上才能玩到。

全家到兒童新樂園玩的李媽媽說，連假4天，不想到南部人擠人，今年選擇在台北，趁著好天氣來兒童新樂園玩，且12歲以下兒童一日票只要50元相當划算，這幾天也會規畫到郊外走走。

動物園方表示，連假首日上午入園人數破5000人，可望破萬人，今天也是休園10天後，園區首日開放，推出「台灣兩棲爬蟲特展」，不少家長帶著小朋友到場館內，可以吹冷氣又能認識生態保育。

(中時 )