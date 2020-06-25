針對釣魚台遭日方更名，國民黨團書記長蔣萬安今天斥責駐日代表謝長廷，有時間在臉書發千字文，不如走出辦公室向日本政府表達強烈抗議，更質疑謝的身分是「駐日」還是「助日」代表？

日本沖繩縣石垣市議會日前對釣魚台更名，國民黨團痛批駐日代表謝長廷不僅毫無作為，還在臉書指「1971年美國將釣魚台管轄權移交日本時，從此日本有了事實管領權，當時中華民國政府卻沒有抗議」，黨團要求謝返台向國人說明。

國民黨團書記長蔣萬安今天在臉書說，釣魚台爭議持續延燒，駐日代表謝長廷洋洋灑灑的寫了好幾篇臉書，聲稱「從此日本有了事實管領權」，身為中華民國政府官員，在釣魚台主權爭議敏感時刻，大剌剌承認日本對釣魚台有事實管領權，這算什麼？

蔣萬安指出，日本石垣市議會於6月22日把釣魚台改名為「登野城尖閣」，傷害我國主權。他直斥，「謝代表你做了什麼？」出事前不能防患於未然，出事後玩文字遊戲卸責，有時間寫千字文，不如走出辦公室去向日本政府表達強烈抗議、努力交涉，並回台到立法院向國人報告，你到底做了什麼努力。

蔣萬安表示，身為政府官員，看不到捍衛領土主權的作為，而是在臉書發文討拍訴苦，漁民的苦衷，誰替他們訴說？

(中時 )