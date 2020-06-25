觀光旅遊局長林筱淇、市議員施志昌等合力從劍井汲取午時水。（王文吉攝）

觀光旅遊局長林筱淇、市議員施志昌等合力從劍井汲取午時水。（王文吉攝）

民眾索取「金午吉」紀念瓶，排隊裝取劍井午時水倒入。（王文吉攝）

「金午吉」午時水紀念瓶諧音「真有錢」。（王文吉攝）

端午節正中午烈日當中，民眾排隊領取劍井午時水。（王文吉攝）

端午節正中午烈日當中，民眾排隊領取劍井午時水。（王文吉攝）

相傳端午節「取午時水」可補充正能量，劍井「取午時水」活動爆棚。（王文吉攝）

劍井登山步道連接劍井至國姓廟，打造成為具現代感的黑色板岩步道，安全性與美觀性提升。（王文吉攝）

鐵砧山遊客中心及露營區將以OT模式委外營運，希望吸引知名露營區、景觀咖啡廳業者經營。（王文吉攝）

鐵砧山遊客中心及露營區將以OT模式委外營運，希望吸引知名露營區、景觀咖啡廳業者經營。（王文吉攝）

端午節「取午時水」補充正能量！大甲鐵砧山劍井24日午前湧入數百人潮搶汲午時水，台中市風景區管理所因應防疫，提前開放100名網路預約，現場則發放300號碼牌，並實施實名登記及分批取水。發放「金午吉」午時水紀念瓶過程井然有序，沒有出現過去搶水亂象。

台中市風景區管理所25日於劍井前廣場舉辦「取午時水」活動，觀光旅遊局長林筱淇、市議員施志昌等進行祈福儀式。烈日當中，11時10分一到，眾人合力從劍井汲取午時水，一一倒入有「真有錢」意涵的限量「金午吉」午時水紀念瓶，中午12時20分過後開放民眾自備容器裝取。

家住清水的李先生帶著大水桶來排隊，得知每人只能領取600C.C.表情難掩失望，他說「本來打算裝20公升回家給孩子泡水消暑，現在能裝多少算多少了！」許多民眾表示，今年受疫情影響，比以往更需要趨吉避凶的午時水！

林筱淇表示，網路預約100個名額，開放後1小時內搶光，顯見民眾對劍井午時水的熱愛程度。劍井登山步道打造成黑色板岩步道，安全性與美觀性提升，6月28日前將劍井或劍井登山步道合照上傳「大玩台中臉書粉專」活動貼文，就有機會獲得「金午吉」午時水紀念瓶。

為提升旅遊品質，鐵砧山雕塑公園正進行活化工程，將打造為老中青三代的戶外探索遊憩空間。台中市風管所所長廖偉志表示，鐵砧山遊客中心已整修完成，而露營區有11個營位，將以OT模式委外營運，希望接洽知名露營區、景觀咖啡廳業者經營，帶動鐵砧山觀光發展。

(中時 )