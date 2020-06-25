大聯盟敲定下個月開季，聯盟與球員工會也因此制訂2020年健康與安全協議，多達101頁，詳細介紹從社區到球場的一連串保障措施，不過今日又有球隊傳出增加確診案例，包含水手、紅襪、老虎，目前30隊中已有9隊中標，讓下個月開打的行程又蒙上陰影。

101頁健康與安全協議中，涵蓋人員包含球員、教練、裁判、球場員工等等，找來多名專家以降低棒球風險為原則所制訂，此外也以世界各地重新開打的體育聯盟做為參考，內容詳盡。

若有球員確診將直接放入傷兵名單、在休息區與牛棚球員以外的人員都要戴口罩，引進突破僵局制避免比賽過長等，不過今日傳出又有球員確診的壞消息，即使安全手冊做了一大本，但仍無法排除開打後會不會增加傳染風險的疑慮。

根據美媒報導，紅襪、水手、老虎也出現確診案例，老虎總管艾維拉(Al Avila)表示，有1名球員、1名工作人員檢測結果呈陽性，該名球員住在佛州，不過並沒有進入春訓基地。

而水手隊總管狄波托(Jerry Dipoto)則說，有「一些」球員檢測為陽性，不過他拒絕透露具體人數及是否為40人名單內的球員，狄波托表示這些球員都是無症狀案例。

紅襪球團辦公室高層布倫（Chaim Bloom）則說，有1名40人名單內的球員，在家鄉被傳染後確診，不過目前也是無症狀，這個確診案例並沒有拖累紅襪的腳步，所有紅襪球員都會繼續準備比賽。

(中時 )