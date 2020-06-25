矗立在白宮正對面的前美國總統傑克森雕像被漆上「殺手人渣」字眼。

美國反種族歧視風潮衍生的推倒雕像運動愈演愈烈，矗立在白宮正對面的美國第7任總統傑克森（Andrew Jackson）的雕像慘被示威者噴上「殺手人渣」字眼，為避免首都雕像進一步受到破壞，華府已出動約400國民兵待命。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸後喪命，全美掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威運動，各地出現抗議人士推倒和殖民主義、推崇奴隸制相關歷史人物雕像的抗議行動，示威者相信，他們的破壞舉動是在「重寫歷史」。

這股風潮也吹向華府，路透社報導，矗立在白宮正對面拉法葉公園（Lafayette Park）的美國前總統傑克森的雕像，基座部分22日慘遭示威人士漆上「殺手人渣」（killer scum）字眼，抗爭者甚至企圖使用繩索將雕像拉倒，不過在警方介入下失敗而終。傑克森總統生前蓄奴，並且迫使印第安人遷出美國南方，導致數千人喪命。

福斯新聞（Fox News）報導，為避免華府的雕像、紀念碑進一步受到破壞，美國內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）已指示，動員國民兵保護雕像。美國防部隨後也證實，約400名哥倫比亞特區國民兵（The District of Columbia National Guard，DCNG）已接獲指示待命。

五角大廈發言人密契爾中將（Lt. Col. Christian Mitchell）在新聞稿中指出，儘管國民兵已待命，但目前為止沒有任何一名士兵被派遣到實際的雕像地點提供協助，他還補充，這些國民兵並沒有武裝。

柏恩哈德表示，他周一經過拉法葉公園，親眼目睹傑克森雕像被破壞，他強硬表示，美國不會向擾亂分子屈服，「法律與秩序將會佔上風，正義將會受到維護。」

針對全美各地掀起的破壞雕像風潮，美國總統川普23日一早提出警告，任何人毀損雕像，恐面臨10年有期徒刑。

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文章來源：Hundreds of National Guard troops mobilized to protect DC monuments amid protests

文章來源：Unarmed National Guard activated and on standby to help protect D.C. monuments

(中時電子報)

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