台灣是美食寶島，不但本身的飲食文化豐富，對於世界各地美饌也採取開放態度。最近就有飯店將泰式料理注入烘焙元素，打造新餐廳「花園 thai thai」，提供多元跨界料理，不但有經典的泰饌，還有最近火紅的生吐司。

邀請擁有20年的輝煌廚藝，任職於過馬來西亞、泰國等各大知名飯店與度假村泰式餐廳的Pratchayaporn Wangpratchayanont主廚進駐，他的拿手菜如「羅勒打拋雞」，將特選雞肉製成絞肉後過油，再將醬油、蠔油、魚露及棕梠糖調製成特製醬汁，鍋中放油加入蒜頭爆香，依序加入雞肉、青椒、紅辣椒、朝天椒、長豆、特製醬汁及打拋葉翻炒，經過翻炒香氣釋出，最後點綴上香菜，一口咬下肉香與略帶有濃厚辛香風味躍入味蕾。

生吐司磚。（圖／台北花園大酒店提供）

「泰式檸檬魚」亦是傳統泰菜經典菜色之一，主廚選用肉質鮮美、細緻且腥味較低的鱸魚，將鱸魚洗淨去除內臟，與蔥薑蒜一同蒸製；檸檬汁、魚露、砂糖、蒜、羅旺子製成特製醬汁，將醬汁淋上魚肉，最後放上薑絲、香菜、辣椒絲，羅旺子引出魚肉的鮮甜，香氣繚繞，甘甜餘韻，絕對值得一嘗。

另外，這裡也吃得到果醬生吐司，來自日本品牌的凱薩琳麵粉，麵粉粉質柔軟、細緻，更散發天然麥香原味；取麵粉快速沖入熱水混合成鬆軟湯種，湯種更顯濕潤及具有延展性，再將凱薩琳麵粉加入酵母、以生米熬煮多時的稀飯、湯種、魯邦種以及甜度爽口保水性較高的上白糖一同攪拌發酵5小時，再放置靜置一夜，靜置後麵團隔日再經過攪拌及均勻塑型，即可放入烤箱，以上火240度、底火230度烘烤28分鐘，入口嘴裡化開般的濕潤，使人著迷。抹上經過獨家比例與慢熬工序的果醬一起吃，讓味蕾感受幸福的蜜時光。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)