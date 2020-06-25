交通部長林佳龍昨（24日）在台東火車站聽取鐵道局「東部快鐵計畫」，台東到台北只要2小時40分，到高雄僅1.5小時，林佳龍更豪邁宣言，未來不論順時鐘或逆時鐘，環島都6小時。對此，台東人憤怒表示：「買不到票啦 X」、「幹話連篇，花東線、南㢠線鐵路全線雙軌了再說」。

交通部力推「6小時環島鐵路網」，林佳龍24日在台東火車站聽取鐵道局「東部快鐵計畫」，預估相關計畫完成後，台東到花蓮僅需70分鐘，到台北2小時40分，往南到高雄僅1.5小時。

對於這個「天大的好消息」，台東人的反應不是歡迎鼓舞，反而是一面倒罵翻。這則新聞被分享到臉書社團《就是愛台東》，社員紛紛回應：「買不到票啦 X」、「幹話連篇，花東線、南㢠線鐵路全線雙軌了再說」、「不要再說空話了，高速公路或快速道路先做再說」；

「別再迫害東部淨土...」、「把台東人當白痴嗎~~說出來的話要負責任好嗎」、「別再出軌了」、「他馬的火車翻車就沒人願意出來擔責任 還快鐵 都還沒給東部家屬一個交代 交代完做的到在講」、「劃餅充飢 聽聽就好」、「又在賣藥了」、「別說的好聽是想A錢罷了」。

(中時電子報)