夏宇童出演的音樂劇《倒垃圾》上周票房逾9成，問及誹聞男友孫協志有無評價？對方僅回「不錯」。她今錄完衛視《一袋女王》後馬上要趕場演出第二場《倒垃圾》，她在拿菜刀揮舞愛人，問及現實中有遇過恐怖情人？31歲的她表示9年前被當時的男友丟包在伸手不見五指的山路，「那時還不會用google map，打電話給我同學來接我」，她回想當時吵架的原因，笑說可能是懷疑他曖昧其他女生吧。

夏宇童形象清新、聲音甜美，她卻劇中台詞大譙三字經，私下不會罵髒話的她，彩排時頻NG，自認因為太違和，導致每一次排練，不管是導演還是其他演員都笑在笑，「這種違和跟差異感，算是亮點之一，我罵人結果大家很喜歡這樣，感覺很奇妙」。

對戲金鐘戲劇女配高慧君，夏宇童坦言壓力很大，用功的她會先把整個劇本背下來，是最早丟劇本排戲的演員，她很羨慕其他演員即使看本彩排，走路時也有戲，尤其是看高慧君排戲，「每次看每次哭」，讓同劇組的男演員倪安東嫌她太誇張。

(中時 )