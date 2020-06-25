美國總統有特權不必遵守地方州政府防疫規定？據美媒CNBC報導，美國總統川普預計原定於周末赴紐澤西州貝德明斯特高爾夫球俱樂部，但由於當地規定曾有大量新冠病例數地區旅行史的人須隔離14天，對於上周造勢場合就出現8名確診的川普而言，此規定恐影響他的行程。對此，白宮表示「總統不是平民」，不會改變周末的行程，但此言一出惹火不少美國網友。

報導指出，由於川普先前曾赴近日新冠病例激增的亞利桑那州，引起媒體詢問總統是否需要遵守相關規定。對此，白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，「美國總統不是平民，而每一位接近總統的人，包括幕僚、貴賓以及媒體都會要求進行新冠檢測，皆已確定全數為陰性」。

迪爾還說，關於亞利桑那州，白宮也遵守了新冠病毒風險減輕計畫，以確保總統不會與任何有新冠病狀或未經檢測的人接觸，強調本周末前往紐澤西州支持總統的民眾，都必須接受嚴密的新冠檢測，對當地居民幾乎不會有影響。

由於美國近日全國新冠病例激增，讓紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）、以及康乃狄克州長拉蒙特（Ned Lamont）3位州長於24日宣布，從有大量新冠病例前往的訪客必須隔離14天，否則將面臨罰鍰。古莫當時在電話會議上向墨菲表示，我們非常努力讓病毒傳播率降下來，不希望因為太多可能已遭病毒感染的人前來而導致本地疫情回升。

對於白宮的回應，墨菲的發言人拒絕回應。但對於白宮的說法，讓不少美國網友怒嗆「他就是傳播者」、「川普：我在法律之上」、「他一來就應該逮捕他」、「他才不是平民，他是冒牌的總統」。

(中時電子報)