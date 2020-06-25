疫情趨緩，許多宮廟陣頭頂著烈日熱情參加。（巫靜婷攝）

疫情趨緩，許多宮廟陣頭頂著烈日熱情參加。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌出席活動，天氣炎熱，呼籲民眾多補充水分，以免中暑。（巫靜婷攝）

苗栗縣端午節龍舟賽今年因疫情停辦，但傳統民俗活動，由竹南中港慈裕宮主辦的「祭江洗港」儀式25日正常舉行，各陣頭隊伍中午齊聚慈裕宮前廣場，向媽祖請示後開始遶境，沿途鑼鼓喧天，熱鬧無比，傍晚媽祖神轎抵達五福大橋下的中港溪出海口進行洗港祭儀，驅逐不潔之物，保佑合境平安。

竹南鎮公所主辦苗栗縣龍舟賽，17年前曾因防範SARS疫情停辦1次，今年碰上新冠肺炎來勢洶洶4月再度宣布停辦，但由中港慈裕宮主辦的「祭江洗港」如期舉行，主委陳萬典表示，祭江洗港逾百年歷史不能不辦，原想縮小規模，但因疫情緩和又恢復正常舉行，所以各宮廟陣頭都來參加。

苗栗縣長徐耀昌致詞時指出，慈裕宮有364年的歷史，是中港溪地區信仰中心，祭江洗港儀式追溯至清朝，當時經常發生溺水事件，希望媽祖慈悲的心，能保祐大家年頭到年尾都平安，久而久之成為每年端午節的盛會，縣府也在2009年將祭江洗港儀式，正式登入為苗栗縣民俗無形文化資產。

祭江流程由每年農曆5月初一出符令、安營，農曆5月初五上午安路符與轎符，每72步張貼1張，重要路口或橋樑則安貼5張，象徵神明庇佑合境平安；祭拜儀式則在媽祖神轎抵達出海口後展開，鑾乩在向媽祖稟明後、跪地向海祝禱，鑾轎再衝向海口，象徵驅逐不潔之物，有保境安民的意涵。

祭江洗港是竹南鎮特有端午宗教民俗活動，也是全台唯一夏季媽祖出巡，鎮長方進興表示，每年祭江洗港在出海口搭棚，除了要除草，若碰上下雨會很不方便，因此透過立委擬向第二河川局爭取900多萬經費，擴充公園並整理鋪面，有望明年煥然一新。

(中時 )