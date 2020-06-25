端午國假高速公路塞爆，國五更創下連續塞車22小時的罕見現象！為此，交長林佳龍今天(25日)上午前往高速公路局行控中心，視察端午連假第一天國道疏運狀況，由於這是疫情紓緩、境內解封後頭一個連假，出遊人潮大爆發，交通量較往年端節假期增加2成，林佳龍呼籲民眾善用1968App，做個聰明用路人，避開尖峰時段及路段再上路。

面對解封後第一個端午連假，國道五號從24日上午10時就已開始湧現車潮，並持續到25日凌晨，高公局預估，要到晚間8時過後，國5南下車潮才可望逐漸紓解。

另由於國一、國三在25日上午7時到12時實施高承載管制，西部國道從清晨6時開始，包括國1楊梅-新竹路段、國3大溪-龍潭路段，就已出現車多壅塞情況，預估下午將湧入另一波非高承載車流，大約要到下午4時過後才可望逐漸紓解。

林佳龍上午前往高公局行控中心視察時指出，25日是端午連假南向、北上雙向最大量的時間點，不僅整體交通量在24日，就較去年增加9％，截至25日上午9時，也增加二成，預估全天交通量將達120百萬車公里，是平日的1.5倍，呼籲民眾做個聰明用路人，才不會塞在車陣中。

他指出，目前大概所有過去用過有效疏導措施，大概都傾囊而出，但當同樣一個路段，在一個時間內，車潮增加將近2成，大家可以想像，對國道本來就不堪負荷情況更雪上加霜。

林佳龍呼籲，南來北往的民眾多加利用公共運輸工具；如果要前往花東旅遊，或到宜蘭一日遊，最好還是搭乘公共運輸，或避開連假第一天上路，也可改道台2線或台9線行駛。

(工商 )