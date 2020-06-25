中國資通訊設備大廠華為在新加坡5G主要合約爭奪戰受挫，新加坡幾家大型電信商選擇愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia），作為主要5G網路提供商，華為則取得重要性較低的合約。

香港信報援引外電消息，新加坡24日對推出全國的5G覆蓋作最終批准後，新加坡電信公司（Singapore Telecommunications）選擇愛立信，而StarHub合組的財團則選用諾基亞。

新加坡資訊通訊媒體發展局（IMDA）表示，新加坡電信、以及StarHub和M1組成的財團完成監管程序後，它們獲得最終批准，相關程序包括選擇頻譜和供應商合作夥伴，並會發放初步牌照。

不過，華為仍然在新加坡市場占有一席之地，它將作為TPG Telecom Pte較小的當地網路系統的提供商。TPG Telecom Pte獲分配毫米波段中的剩餘頻譜，以推出當地的5G網路。

(工商 )