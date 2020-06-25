武陵農場對面的馬武佐野郡山24日下午發生森林火災，火勢蔓延一天一夜，目前延燒面積約2.8公頃。東勢林區管理處動員63名森林護管員挺進火場執行地面滅火作業，退輔會及雪霸國家公園管理處也支援協助，同時尋求空勤總隊直升機持續空中灌灑，以防止火勢再擴大。
台7甲線52K陵后宮對面山林屬林務局大甲溪事業區第38林班地，24日傍晚5時許梨山果農發現山頭不斷冒出白煙，趕緊通報119火燒山。
東勢林區管理處表示，大甲溪事業區第38林班地屬針闊葉混合林，由於氣候炎熱，天乾物燥，加上現場風勢帶動火勢延燒，撲救不易。森林護管員克服險峻地形，忍受火場高溫，於火場東、西、南側開闢防火線共550公尺，並移除燃料及處理燃燒未熄的樹頭。
東勢林區管理處尋求空中勤務總隊支援，自台中、花蓮出動3架直升機接力進行空中灌灑作業，每次自武陵農場蓄水池吊掛2公噸的水，已投水超過60次，陸空聯合持續撲救中。
東勢林區管理處表示，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，目前陸空全力搶救，火勢撲滅後將由警消單位調查確切起火原因。
(中時 )
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