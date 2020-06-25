近日，大陸證監會披露，其借助北斗衛星數據，對獐子島27條採捕船隻數百餘萬條海上航行定位數據進行分析，從而認定了獐子島這家大陸知名的海洋養殖場財報造假的事實。這背後，離不開多家上市公司的助力。

公開信息顯示，證監會委託中科宇圖科技公司和中國水產科學研究院東海水產研究所兩家機構，運用電腦技術還原了採捕船隻的真實航行軌跡，復原了獐子島最近兩年真實的採捕海域。

中科宇圖成立於2001年，是一家地理信息服務提供商，通過運用遙感、地理信息等技術挖掘數據資產價值，其投資者包括中科招商、達晨創投等。

一位航運人士告訴媒體，現在船舶定位普遍採用了一種名為衛星AIS（Automatic Identification System）的技術，船舶上首先要安裝北斗終端，該終端會向衛星發送AIS報文信息，衛星將接收和解碼AIS報文信息轉發給相應的地球站，從而讓陸地管理機構掌握船舶的相關動態信息，實現對遠海海域航行船舶的監控。

大陸政府採購網的一份中標公告顯示，2018年，獐子島所在的大連市分別向普適導航和北斗星通採購了951台和1051台北斗船載終端，單價均為850元(人民幣，下同)。在招標文件中明確要求「便攜式北斗船載終端設備支持與現有大連市漁業北斗監控平台互聯互通。」

根據交通運輸部相關規定，漁船需要安裝並開啟北斗船載終端才能出航，獐子島採捕船有可能安裝的就是類似上述文件中的北斗船載終端。

早在2014年，獐子島就曾突然公告稱，公司進行秋季底播蝦夷扇貝存量抽測，發現存貨異常，公司因此第三季度虧損7.63億元，而虧損的主要原因是北黃海異常冷水團導致扇貝「遶跑」。2016年，獐子島又利用公司營業成本核算與採捕面積直接掛鉤的特點，隨意記錄採捕海域，在營業成本上做文章，進行業績操縱。

經過北斗衛星定位的搜證，確定不是扇貝遶跑，而是公司的管理階層刻意偽造。6月24日，大陸證監會宣佈依法對獐子島公司訊息披露違法違規案作出行政處罰及市場禁入決定，對獐子島公司給予警告，並處以60萬元罰款，對15名責任人員處以3萬元至30萬元不等罰款，對4名主要責任人採取5年至終身市場禁入。

(中時電子報)