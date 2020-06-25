6條流浪狗被虐殺晾成一整排。（二林人大小事／吳敏菁彰化傳真）

芳苑警分局已緊急拉起封鎖線，深入為6條狗命緝凶。（二林人大小事／吳敏菁彰化傳真）

芳苑警分局已緊急拉起封鎖線，深入為6條狗命緝凶。（二林人大小事／吳敏菁彰化傳真）

是怎樣的變態，竟如此虐殺？！彰化縣芳苑鄉立言街附近常有流浪狗出沒，25日端午節一早，有民眾路過，發現路口竟6隻流浪狗被殺，屍體似乎故意要示眾，晾成一整排，民眾將殘忍景象拍下貼上「二林大小事」，痛批虐殺者「殘忍至極」、「喪盡天良」，芳苑警分局已緊急拉起封鎖線，深入為6條狗命緝凶。

網友貼文表示，剛剛經過路口，不經意回頭，看到地方「

一堆土灰灰」，還以為燒過樹枝、樹幹濫丟，好奇心驅使，哇！是6條生命慘死，殘忍地景象，讓人看到傻眼，心跳幾乎停止，恐怖、氣憤的情緒，久久無法平復，是誰這麼狠心，一口氣殺了6條口，還故意晾屍街頭。

網友PO出照片，希望緝凶，掀起網友義憤難當，埔鹽鄉長許文萍擔心天氣熱，容易引起惡臭、傳染病，表示要立即請人處理，但是有動保人士表示，這是故意虐殺動物事件，請大家不要掩埋或焚毀屍體等。

彰化縣動物防治所所長董孟治表示，接獲有6隻犬隻遇害，並請警方安置犬屍，已著手調查釐清是否慘遭毒害。

芳苑分局表示，已著手深入調查，經調查後查出該處地點位於芳苑鄉三合村一處產業道路，芳苑分局到場後立即拉起封鎖線，保全現場。並通知彰化縣動物防疫所派員到場共同處置，警方也由鑑識人員及刑事人員到場勘驗、訪查，並派員調閱附近路口監視器，積極追查偵辦。

(中時 )