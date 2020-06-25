「減肥」是很多人一輩子都在做的事,但尋求正確的方式才能有效的減肥。TVBS歡樂台《女人我最大》邀請到瘦身有成的小禎來分享自己努力的過程，她爆料，一直想減肥的Mei，目前64公斤，以前約她運動，Mei總是說沒空，後來懷了第三胎，有一個正當的理由不運動，現在小孩都長大了，她還是不運動。主持人藍心湄說：「她剛剛在化妝間，一直在講吃的，直到要開錄才停止。」這就是減肥藉口之一「沒有決心，永遠等明天」Mei還說：「而且我很容易相信朋友的偏方。」

體重巔峰到達117公斤的廖慧珍，瘦身減重了25公斤，一開始是看到媽媽脊椎開刀，幫媽媽翻身時，想到她自己如果這麼胖，以後沒人翻得動她，才決定減肥。曾經有命理老師說：「你天生就是胖子。」讓廖慧珍聽了很難過，後來還聽信鄰居的秘方，喝水煮木頭水可以瘦，廖慧珍還特別從南部扛木材回來，連喝了3天木材水，沒太多效果。後來尋求正確的運動方式跟飲食，就瘦下來了。唐綺陽老師笑說：「你們這些瘦下來的人，最討厭了。」

(中時 )