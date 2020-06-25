端午節立鴕鳥蛋比賽是台南學甲頑皮世界動物園活動特色。（頑皮世界動物園提供／劉秀芬台南傳真）

端午節立鴕鳥蛋比賽是台南學甲頑皮世界動物園活動特色。（頑皮世界動物園提供／劉秀芬台南傳真）

端午節民眾紛紛挑戰立蛋、立西瓜，南台灣最大動物園台南學甲頑皮世界動物園照例舉行立鴕鳥蛋比賽，台南市長黃偉哲也來和遊客們PK比賽，東喬西喬滿頭大汗的終於成功立蛋，眾人鼓掌歡呼。

頑皮世界園內飼養了上百隻鴕鳥，鴕鳥蛋產量驚人，若是有無法孵育的蛋，工作人員都會把它們保留下來，就是為了每年端午節的立蛋活動。

頑皮世界執行副總經理李英俊說，1顆鴕鳥蛋平均重1公斤多，直徑可超過13公分、重達2公斤，要立鴕鳥蛋，要有耐心才會成功。

頑皮世界今年端午節立蛋上午11點開始報名，不到10點就有遊客排隊，要爭取名額有限的參賽機會。黃偉哲中午參加北門南鯤鯓代天府防疫法會後，也前往參加立蛋比賽，他說為了這一天，已經在家拿雞蛋練習很久。

黃偉哲先在鴕鳥蛋簽名做標記，比賽一開始還一派輕鬆，接著漸漸蹲低身體緊靠桌面，努力穩定雙手要把鴕鳥蛋立起來，沒想到只要放開的瞬間，鴕鳥蛋也隨之歪倒，讓他直呼「鴕鳥蛋很難立耶。」

幸好最後黃偉哲成功立蛋，園方也特送了1顆鴕鳥蛋給黃偉哲，希望他回去家繼續練習，相約明年再來參加，一試成功。

(中時 )