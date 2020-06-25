品冠與老婆Jennifer婚後育有1雙兒女，其中女兒Vivian前天從幼稚園畢業，她也剛好6歲生日。品冠回想3年前帶女兒去幼稚園小班的第一天，她哭成淚人兒緊抱著他不放，老師要求他不要心軟，他只能忍痛轉頭離去。如今在女兒的畢業典禮上，看到她自信滿滿的唱歌跳舞，品冠感動說：「我在台下都快老淚縱橫了」！

品冠有感而發覺得時間過的真快，以前女兒凡事依賴他，現在會說「不用啦」、「我會」，因為老師有教過她了，讓品冠覺得欣慰的同時，還有一點失落，笑說原來當爸爸樂見小孩長大而要慢慢放手就是這種滋味。

他的女兒已經開始放暑假，不過就讀小學的兒子Jayden還在上課，要到7月中旬才放假，Jayden非常羨慕妹妹。今天是端午連假的第一天，品冠早就安排好送小孩去參加一整天的魔法營，等兒子放暑假會安排全家旅遊去高雄玩。然後讓他們上籃球營、游泳課，其餘就順起自然，帶他們去近郊走走，像宜蘭、苗栗，大溪這些地方，平常週末偶爾也會去走走的。

品冠與女兒一同用餐。（取材自臉書）

品冠夫妻一同參加女兒Vivian的畢業典禮。（經紀人提供）

(中時 )