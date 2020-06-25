端午節基隆市長林右昌帶頭改划槳親近海洋。（吳康瑋攝）

端午節基隆市長林右昌帶頭改划槳親近海洋。（吳康瑋攝）

端午節基隆市長林右昌帶頭改划槳親近海洋。（吳康瑋攝）

基隆市今年端午節系列活動因為新冠肺炎疫情取消，基隆市政府教育處在25日端午節當天在海邊特別辦了一場「龍舟板立式划槳」趣味比賽，市長林右昌也下水和議員隊比賽，林右昌和市府員工隊奮力向前划，體驗板立式划槳，直呼好玩，他指出，市府希望透過活動讓基隆孩子，親近海洋也愛運動。

林右昌表示，台灣是海洋國家，基隆市海洋城市，教育需要特別著重與海洋的連結，小朋友上午製作小船，用橡皮筋帶動比誰的快，家長及大人則在海上比賽立式划槳，他特別和議員一起下水，希望大家都玩得開心，對於轄內的水域，未來都會以休憩、觀光的角度來營造，讓民眾在基隆美麗海洋水域中，放心、開心享受體驗水域運動，感受屬於在地的幸福感。

教育處長林祝里表示，這次在小艇碼頭進行的體驗式趣味競賽，由在地學生組隊參加，利用龍舟板立式划槳競速，每隊8人，並由海大教練擔任舵手，學生必須靠團隊合作的精神才能有好成績，是一項不同於以往端午節體驗活動。

教育處指出，為了鼓勵大家樂活運動，讓國中小學子和幼兒園幼童留下專屬共同記憶，營造專屬於基隆孩子端午趣味回憶，配合行政院推動「向海致敬」政策，透過水上活動結合端午節慶趣味競賽，讓學生從小就能親近海洋，擁抱海洋，創造專屬自己和家鄉情感連結，別具意義。

(中時 )