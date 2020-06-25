高雄市長補選，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁出馬參選!名嘴羅友志昨認為，李眉蓁論父執輩人脈實力，她根本是小韓國瑜啊！而且她又有點像賴品妤打李永萍，敢唱、敢說，誰說她不能大鬧天宮一番？羅友志稍早再度發文表示，雖然他稱李眉蓁「小韓國瑜」，但也怕未來處境跟韓國瑜一樣。

李眉蓁將代表國民黨出征高雄市長補選，她昨天表示，她被要求快速「轉大人」，參加的還是「越級打怪」的直轄市長選舉，但她是耐酸耐壓的鹼性候選人。

羅友志在臉書指出，他雖然稱李眉蓁「小韓國瑜」，但也怕未來處境跟韓國瑜一樣。羅友志提及，韓國瑜黨內整合困難，大老都不喜歡他，放他一個人打。至於李眉蓁，羅認為，在江啟臣企圖走自己的路選擇下，沒顧慮到黨內溝通，邱于軒這些議員，在喊出「白天不懂夜的黑」之後，跟這些大老一樣，會袖手旁觀，甚至「看衰小」。

網友則表示「給年輕人機會」、「韓國瑜很特別，他的認真讓藍綠容不下他。他上，整個國民黨的利益結構瞬間改變，你說，藍能容的下他？」、「看來江啟臣的經驗、手段、溝通、人和與眼界，都必須再提高幾個檔次，才有機會帶領國民黨重返榮耀」、「國民黨沒出息從這點就看的出來」、「國民黨很多民代很奇怪，罵自己人很厲害，叫他去對付敵人又沒步數」、「不團結的黨，等著泡沫化吧」。

(中時電子報)