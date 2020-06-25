徐愷趁著電影上映首周，包場邀請親朋好友一起來看。（碧麒沃客提供）

廣告男星徐愷初登大銀幕就演男主角，在電影《媽，我阿榮啦！》飾演永遠無法退伍的阿榮，他為了感謝粉絲朋友們的支持，特別在上映首周包場邀請大家一起進戲院，其中最讓他驚喜的觀眾，正是主持過2屆金馬獎、1屆金鐘獎紅毯星光，有著「金獎紅毯主持專業戶」的劉傑中。

1個是新生代演員、1位是專業主播出身，原本身處不同圈子、八竿子打不著的徐愷與劉傑中能夠結緣成為朋友，其實是因為當初徐愷為了想多增進自己的英文能力，特別託經紀人向曾經當過英文補師的劉傑中拜師學藝，請他來為自己補習英文。

由於兩人同樣都喜歡戶外運動，在上課之餘也常聊起共同興趣，因此搭起友誼的橋樑，私底下會喊劉傑中「老師」的徐愷表示：「傑中哥不僅語言能力好、主持深厚功力更不用說，跟他上課或是私底下聊天都收穫很多，他是我想要看齊的偶像！」

至於劉傑中主持紅毯看了這麼多電影，自己會不會也想到大銀幕軋一角？他表示：「一直以來對於演出很有興趣，無論是大螢幕或是小螢幕，覺得能夠在戲劇中扮演不同角色有一種嚮往，因此最近也接觸一些聲音的表演及演出的課程，就算不是當演員，聲音表現也是一種表演。」

(中時 )