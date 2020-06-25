據中國人民銀行網站25日消息，金融行動特別工作組（FATF）第31屆第3次全會24日以視訊形式召開。全會審議通過FATF擬提交二十國集團的「穩定幣」研究報告。報告確認FATF建議適用於「穩定幣」，並呼籲各國高度重視「穩定幣」及虛擬資產的風險挑戰。

人行行長易綱出席全會並致辭。會議由FATF主席、人行條法司司長劉向民主持，人行、外交部組成中國代表團參加。

全會審議通過中國擔任主席國期間優先事項的成果報告。全會就FATF戰略回顧階段性成果達成一致，討論通過「非法販賣野生動物與洗錢」研究報告和反洗錢監管者論壇報告，決定制定提高反洗錢監管有效性的工作指引。

此外，全會聽取冰島、蒙古改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展報告，認可兩國初步完成整改計劃。FATF將密切關注全球新冠肺炎疫情變化，盡快對兩國整改情況進行實地考察。

全會審議通過德國擔任FATF主席國期間的優先事項。2020年7月1日起，德國財政部官員Marcus Pleyer將成為FATF主席。

(工商 )