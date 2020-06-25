日女無症狀返日被確診，引起社會大眾熱議，台灣是否如防疫國家隊所說，社區很乾淨安全。對此，台大公共衛生院詹長權認為，此病例帶給台灣的啟示，被動採檢就一定會有破口，出現漏網之魚。

日本女學生疑在台染疫一事，詹長權今在臉書上評論說，台灣第一個被他國確診的COVID-19案例給了我們啟示，被動採檢必有無症狀感染者漏掉。

詹長權提到，6月22日日本厚生勞動省宣布新增新冠肺炎3個案，其中有1名20多歲女性有台灣旅遊史。6月24日台灣中央疫情指揮中心證實，該名日本籍女性於今年2月底自日本入境台灣於南部就學，上周搭機返回日本時於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性，個案當時無症狀。

詹長權接受媒體訪問時表示，國內被動式採檢方式，肯定會有無症狀者沒被檢測到。現在疫情到一個程度時，就應該採取主動式採檢，才能更了解國內疫情的傳播情況。

台大小兒部主任黃立民認為，這案例是由日本官方宣布，具有一定可信度，他受訪時指出，台灣的檢驗數目確實不夠多，尤其是最近檢驗數目在下降中，這代表連臨床醫師都不太做檢驗了，這是隱憂，那有點危險的。他建議，該女學生除了匡列接觸者，也應對接觸者或針對社區驗抗體，瞭解有哪些人曾被感染。

(中時電子報)