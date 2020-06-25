端午連假首日從塞車開始！由於國內疫情趨緩，此次連假正是解封後第一個連假，台灣人「報復性旅遊」從先前各大景點的飯店訂房幾乎全滿即可見端倪。果然，從昨日（6/24）深夜起，雪隧湧現大量車潮，一直到今天（6/25）下午都未消化，已連續塞車26小時以上，也破了雪隧紀錄。

除了雪隧之外，其它路段像是國道1號，湖口到竹北路段，也呈現紫爆情形，時速不到20公里，后里到台中路段、竹北到新竹路段、埔鹽到員林路段亦然。另外像國道3號的關西到竹林路段、霧峰到霧峰系統、中興到南投路段，時速皆低於40公里。至於國道5號最塞路段仍屬石碇到坪林行控中心為最，時速僅19公里；坪林行控到頭城路段（即雪隧）更是走走停停，平均時速僅39公里。

連假首日（6/25）下午，東部有兩處景點被列入人潮警示，分別為花蓮鯉魚潭觀景台以及五峰旗瀑布周邊。（圖／翻攝自高公局網站）

此外，在五一連假期間引發爭議的1968人潮示警功能App，原本因效果不彰，已向iOS/Android兩大平台申請下架。但目前正逢端午連假期間，因此繼續提供人潮警示服務，待連假過後再下架。

據高公局表示，端午連假首日上午，湧現人潮的景點包括南投武嶺合歡山、宜蘭蘇澳服務區、花蓮鯉魚潭觀景台周邊以及基隆七堵南興市場出現擁擠狀況。下午則又多出五峰旗瀑布周邊，如果還沒前往這些景點的遊客可建議可先避開。

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(中時電子報)