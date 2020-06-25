政治人物利用PTT網軍帶風向已是公開秘密。根據記者調查發現，蝦皮、露天等拍賣網站，竟已有不少人公開販售PTT各種服務。包括「推噓文」、「發文」、「站內信」等，依服務項目及內容不同，價格落在10元至500元不等。

PTT長年為台灣最大BBS網站，每日平均瀏覽人次約15萬，使用者年齡層約在20-45歲。但近年來遭政治廣告入侵，有政黨不斷地以謀取政治利益、攻擊政敵之務，委託購買帳號服務，上網PO文或推噓文，在討論版上帶風向。

蝦皮拍賣PTT帶風向服務價格。（圖／截自蝦皮拍賣網站）

蝦皮拍賣PTT帶風向服務價格。（圖／截自蝦皮拍賣網站）

2019年9月燕子颱風強襲日本關西，許多在日台人因此受到影響並埋怨駐日辦事處無作為。「卡神」楊蕙如為此疑似派出旗下網軍至PTT散布假訊息，疑似為駐日代表謝長廷解套，將責任歸咎給台灣駐日本大阪辦事處，並批評辦事處人員是「黨國餘孽」，導致辦事處長蘇啟誠不久後因壓力過大而輕生。2020年12月，台北地檢署依污辱公署罪起訴楊蕙如。

前國民黨立委陳宜民在去年3月時揭發，行政院農委會編列1450萬豢養網軍，利用各大網路平台，替執政黨宣傳，引領話題，帶動輿論風向。

為處理網軍問題，去年選舉期間，PTT關閉帳號申請，並清查網軍帳號，7月時曾大砍784個帳號，10月至11月間，又再砍1154個帳號。而當時多位網友分析，根據被砍帳號的網軍發文內容多為批評台北市長柯文哲、國民黨總統候選人韓國瑜而研判，這些帳號大部分來自於與民進黨合作的公關公司所持有。

根據蝦皮賣家販賣服務內容簡介指出，可代為在PTT代推文、噓文、發文，並提供大量真人帳號，可以指定性別身分，每個帳號有不同角色定位，不用擔心被抓。

此外，賣家更強調，別人都是單純代發，不幫忙看板規，文章被刪也找不到人，更別說格式出錯、IP等問題層出不窮，但自己發文之前都會先幫忙看過版規，也提供各種諮詢服務，有任何需求或是諮詢都可以私訊聯絡。而目前在蝦皮及露天拍賣，類似賣家廠商約有近20家。

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(中時電子報)