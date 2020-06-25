WWE摔角巨星布洛克萊斯納(Brock Lesnar)被前女星Terri Runnels爆出不堪往事，依據Terri所說，萊斯納曾在更衣室對她裸露下體，讓她非常不爽。Terri年紀比萊斯納大11歲，萊斯納卻根本不尊重她。

Terri在廣播節目說：「我經過更衣室的時候，他叫我的名字，敞開他的毛巾露出下體給我看。我無法接受他如此不尊重一個入行這麼久的女性。」她十多年前已經提過這件事。

這件事發生於2002年前後，Terri與萊斯納當時都在WWE(舊名WWF)工作。萊斯納出道時只有25歲，2002年3月首度在電視直播登台，8月就拿下世界冠軍，是公司力捧的重量級反派。Terri說：「他自知可以取得很大權力，拿到冠軍腰帶，但那時候我還是他的前輩。」

WWE摔角手Keith Lee則推文分享另一個悲傷故事，幾年前他在酒吧裡被一個女人下藥，之後迷迷糊糊的。完全清醒過來的時候，他已經一絲不掛躺在飯店房間，身邊只剩皮夾和手機。當時那女子看上了Keith Lee，但被他拒絕，他還請了一杯酒賠罪，仍遭女子下手。

這些故事是基於「說出來」#SpeakingOut、「你不孤單」#YouAreNotAlone的運動，鼓勵大家勇敢糾出性騷擾。身為一個彪形大漢卻依然受害，Keith Lee提醒大家說：「天知道我失去了什麼，請記住任何人都可能是受害者。」

(中時電子報)