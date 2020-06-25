環保局副局長陳宏益率隊稽查中火運作現況。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台電昨晚啟動台中火力發電廠2號機組。台中市長盧秀燕25日說，台電偷襲中部人違法開機，昨晚派環局稽查發現其點火預熱，雖未燃媒，市府會依空汙法處200萬元。台電回應，一個合法合格的機組，為全民發電竟然還要受罰，甚至於要將負責人移送法辦，實在是情何以堪。

盧秀燕表示，半年前即依法撤照，2、3號機目前是無照，台電居然預燃違法開機。她也提醒台電，台電為國營事業，不應該知法犯法帶頭違法，台電若敢違法開機燃煤，依法重罰、絕不寬貨。

盧秀燕說，審查發照、撤照權都在地方政府，台電現在開機是違法要受法律制裁，希望台電懸崖勒馬，國營事業不該有特權，市府不會妥協及害怕；市府維護中部人健康和空氣品質，不會讓其違法開機。環保署不應官官相護，要讓中火開機，環保署撤銷之前行政處分；撤銷權在行政院不是環保署。

立法院副院長蔡其昌指出，用電與空汙問題需要中央地方攜手合作，除一起推動中火燃煤機組的更新成「燃氣機組」進度，台中市各項固定汙染源與移動汙染源都需要全面進行檢討改善，還有來自中國的境外汙染問題，否則只是一再拿中火政治操作，不要把人民當傻子。

台中市議會副議長顏莉敏說，因昨日中火無預警要重啟2號機組，從昨晚至今已經收到許多民眾抗議的電話與留言，希望她能夠為台中市民發聲，因為根據調查，有高達7成的民眾反對重啟2號機組。

顏莉敏表示，台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，於今年3月部分條文被行政院宣告抵觸而無效，執掌環境保護的環保署居然配合台電打假球，甚至被譏為是護航台電，成了台電的附屬機關。

顏莉敏強調，中央錯誤的能源政策，不應該由人民概括承受，呼籲台中市政府環保局一定要堅定意志，捍衛民眾健康，不能讓台中人用肺發電，更不能為了用電而犧牲了中部人的健康。

(中時 )