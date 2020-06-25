竹田鄉公所選在端午節舉辦立檸檬活動，藉此行銷地方農產。（林和生攝）

端午節立蛋不稀奇，竹田鄉公所突發奇想，選在百年竹田驛站前，號召百人一起立檸檬，不一會兒就有人挑戰立「檸」成功，親友們紛紛用手機記錄這難得一刻。

全台檸檬種植面積2777公頃，其中屏東占了 1853公頃，等於台灣每10顆檸檬、就有7顆來自屏東。竹田鄉長傅民雄表示，目前全鄉檸檬種植面積約120公頃，是在地重要農產之一，無奈受到新冠肺炎疫情影響，產地價每公斤跌到僅剩10元，「農民心都在淌血」。

正好適逢端午節，於是突發奇想與地方農會合作，決定挑戰「立檸」，傅民雄說，現場超過百人報名，每人領取5顆檸檬，若成功立起，還會送竹田鄉盛產的花卉文心蘭，除了為農民經濟盡一分力外，也希望讓遊客能藉此認識地方產業。

特地帶著孩子前來「立檸」體驗的民眾陳士恩說，每年端午都是在家立蛋，這次嘗試立不一樣的東西，感覺很新鮮，也陪著孩子度過這難忘節日。

(中時 )