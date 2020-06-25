日本職棒新球季順利開幕，各隊才打完5場比賽，今（25）日就傳出第1樁交易，讀賣巨人隊投手池田駿與樂天金鷲隊洋炮威勒（Zelous Wheeler）互換。巨人需要一門右打大炮，才會火速找來日職106轟的威勒。而他轉戰巨人可能改守一壘或外野，威脅陽岱鋼的出賽空間。

33歲的威勒2015年加盟樂天，成為隊上的主炮，2017年曾揮出31轟，去年也還有19轟。他主要是守三壘，但巨人三壘手是四番主炮岡本和真，威勒可能須往一壘、外野發展，也因此會與陽岱鋼重疊，勢必影響「岱桑」的出賽機會。有趣的是，威勒的生日是1987年1月16日，陽岱鋼只比他晚1天。

威勒在2018年成為隊史首位擔任副隊長的洋將，頗能融入球隊文化。不過今年樂天補進外野手羅梅洛，加上去年33轟的布雷許，使得威勒竟然不在開幕一軍名單。因此能夠轉戰巨人隊，威勒覺得非常開心，也很感謝這幾年來樂天球團對他的照顧。

威勒將穿上巨人隊背號48號球衣，在30日正式與媒體見面，預計下周就會上場比賽。

(中時 )