台船環海繼今年4月與台灣國際造船公司簽署新一代離岸風電大型浮吊船「Green Jade」造船前期工程合約（Early Works Agreement，EWA），今日更進一步完成本投資案最重要之「最終投資決策」 (Final Investment Decision, FID)。

台船環海指出，本投資計畫新建之船舶「Green Jade」為具備強大之吊升能力、大載運量並兼具綠色環保科技之新世代離岸風電工作船，將可因應未來新世代大型風機之挑戰；這艘台灣首艘也是世界上最先進之全迴旋大型浮吊船「Green Jade」，將由台船公司負責設計及建造，預定於2022年底完工交船，2023年開始營運。

台船公司肩負國家推動離岸風電海事工程在地化之任務，於2019年2月與國際頂尖之離岸風電工程承攬商－比利時的DEME Offshore，合資成立在地化之「台船環海風電工程股份有限公司」。

這次藉由雙方母公司增資台船環海以啟動「Green Jade」建造計畫，將可逐步落實政府推動造船及海事工程在地化之政策。「Green Jade」將由台船負責船舶之設計、製造，本計畫可將海事專業施工船舶之造船技術與能量深植台灣；而後再藉由本土之台船環海施工團隊，將造船與海事工程兩大技術產業鏈結，以在地化之角度共同迎接台灣與亞太地區最具潛力與榮景的離岸風電產業。

「Green Jade」為配置最高等級船舶動態定位系統(DP3)及4,000噸吊升能量之高規格工作船，可提供新世代巨型風機運輸與安裝之服務，包含重型單樁基礎、套筒式基礎、甚至風機構件運輸與安裝等作業；此外，並結合最佳設計之甲板載運空間，可達到最佳之單航次運載效能及經濟效益。

未來，「Green Jade」將優先執行已與台船環海簽訂之工程合約，包含海龍風場大型統包工程，及中鋼中能風場風機及基礎之運輸與安裝，為兩大風場提供在地化之最佳施工服務。

台船環海此次成功完成「Green Jade」的投資計畫，不但能支持政府推動再生能源之決心，更對台灣離岸風電產業的穩定發展發揮關鍵性的助力，讓業界對台灣風電產業更具投資信心。

台船環海指出，對台灣而言，這也是一個歷史時刻，因為在離岸風電再生能源產業中，我們將擁有一艘由台灣專屬且由國人建造的主力工作船，在台灣執行離岸風場之安裝工程，成為推動我國離岸風電市場成長之最重要船機。

台船環海董事長曾國正也表示，高規格「Green Jade」在未來風電市場上佔有絕佳之優勢，可滿足客戶安裝新一代風機及大型風場計畫之能量要求，可提供單次最大載運能量將成本降低，利用最高端的船舶動態定位系統DP3及高能量之起重機，可在台灣深水域及嚴峻海氣象條件下，執行巨型單樁基礎或套筒式基礎之安裝工程。

他指出，今日能順利完成最終投資決策FID，有絕對之信心通過下一階段的挑戰，於2022年底前如期如質完成「Green Jade」的建造任務，有了「Green Jade」，台船環海必將在我國及亞太地區離岸風電海事工程界扮演最佳先鋒之角色。

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(中時 )