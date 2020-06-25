新加坡歌手魏妙如近日推出全新EP《當一顆星墜落》，已來台定居多時的她，發片卻又遇上新冠肺炎疫情，讓她半年都沒法回家。POP Radio《音樂咬耳朵》主持人哲緯得知，特別替魏妙如預備了有濃濃家鄉味的烏骨雞湯，讓來不及吃晚餐的魏妙如直呼貼心！

談到新歌《克拉夫拉的寂寞》創作源於2年前的冰島旅行，當時身旁同行的旅伴現在卻成為前男友。魏妙如不諱言「在寫歌的時候也會想到是和前男友同行」，歌詞裡有前男友的回憶，「可能帶著一點愧疚吧」，她認為自己辜負了對方，讓哲緯急忙開導她莫忘追求音樂的初衷。

魏妙如歷經分手、花店因疫情歇業，有沒有替情緒找出口？她稱追劇或「看一些讓我可以分心的事情」，她也會和妹妹視訊，學習「讓自己放空，不然會容易往不好的地方想」。她坦言最討厭自己愛逞強，在推出新作品前也曾自問「或許我的保存期限到了」，她稱原先給自己的追夢停損點是31歲前，在定居台灣前其實已經看到極限，但「還是要走一趟才會踏實」。

今天端午節魏妙如只能對家人遙寄祝福，她最想謝謝媽媽的體諒，她會站在媽媽的立場換位思考，「我以為我只是在追求夢想，但對於媽媽來說 ，可能他一生的期待就是子女平安順遂」。

(中時 )