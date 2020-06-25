日前高雄三民二分局民族派出所接獲民眾報案稱果菜批發市場停車場有1名紅衣女子不講話感覺不尋常，在附近不斷徘徊，警方派員到場察看，經比對才知她是通報的失蹤人口，警及通報家屬到所內接回，家屬再三感謝警方暖心協助。

巡邏警組巡佐林俊吉、警員張家菱接獲通報立即前往了解，很快地就找到符合該特徵之女子，因為她低頭不語，警組擔心她隻身一人在外不安全，也擔心她會不會有輕生念頭，於是將其帶返所休息作更一步身分查證。

備勤警員張仲凱詢問紅衣女子資料時，赫然發現其與他轄所通報的失蹤人口特徵相符，趕緊聯繫他轄員警，經過比對就是同日擅自離家而不知去向的50歲蕭姓婦人，透過他轄員警通知家屬，不久後家屬來所帶返家，並不斷感謝警方協助。

蕭女的陳姓丈夫表示，其妻因患有智能障礙，當日在未告知家人的狀況下擅自離家而不知去向，丈夫一發現後便立即外出尋找，找了一天皆遍尋不著，急得像熱鍋上的螞蟻，便直到接到警方電話，才放下心中大石並立即趕往派出所。蕭姓婦人及其丈夫對於警方的熱心協助、積極聯繫表達感激之意。

警方呼籲，市府社會局提供給本市曾罹患失智症、智能障礙、精神異常及常有走失傾向或曾走失者之市民，憑據相關證明並備妥個人證件便能申請「防走失安心手鍊」，隨時配戴於手上以預防走失；倘若失去聯絡也不要慌張，可向警方報案由警方協尋。

(中時 )