高雄市長補選登記，藍綠白在24日最後一天全數到位，其中吳益政昨(24日)是第一位完成市長補選登記。而國民黨推出高雄市議員李眉蓁參戰，對此，國民黨籍台北市議員秦慧珠在政論節目中則是大讚，「她是一張好牌」，有幾個國民黨的要項一定要掌握，有一個是「絕對不能切割韓」。

秦慧珠在政論節目「新聞面對面」中說，李眉蓁在這場選戰絕對不會到第三名，而且會極大化國民黨，覺得李眉蓁有幾個國民黨的要項一定要掌握，第一，絕對不能切割韓，不能傷了韓粉的心；第二，不能放棄中間選民；第三，絕對要把國民黨的票極大化，讓所有願意支持國民黨都來支持。

另外，秦慧珠說，民眾黨支持吳益政參加補選很好，因為民眾黨若不提人，會有80%的選民去投陳其邁，而吳益政跟李眉蓁相比，年紀較大，一定會產生問題，搞不好親民黨不投給他，因為親民黨的人覺得他是叛徒，還是親民黨，但是用民眾黨去參選市長，只是不好意思說退出親民黨，保留假黨籍。

秦慧珠說，李眉蓁可以融合最大公約數的，可以把她栽培成吳怡農第二，因為她年輕、學歷、顏值高等等，各方面評比都是第一名，可塑性非常強，是一張好牌。

(中時電子報)