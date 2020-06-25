2名高中生於內灣大橋下跳水後，即不見蹤影，新竹縣消防局立即派員前往搶救。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

2名高中生於內灣大橋下跳水後，即不見蹤影，新竹縣消防局立即派員前往搶救。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

端午節憾事！新竹縣橫山鄉內灣大橋25日下午發生溺水案件，4名高中生前往戲水，2人疑似在深水區跳水後，卻遲遲不見蹤影，由民眾報案，新竹縣消防局2點17分獲報後，前往搶救，將2人救上後，已無生命跡象，分別台北榮總新竹分院、台大竹東醫院救治。

(中時 )