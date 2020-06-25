新竹縣內灣大橋戲水意外 2高中生無生命跡象 15:552020/06/25 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2名高中生於內灣大橋下跳水後，即不見蹤影，新竹縣消防局立即派員前往搶救。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2名高中生於內灣大橋下跳水後，即不見蹤影，新竹縣消防局立即派員前往搶救。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） 2名高中生於內灣大橋下跳水後，即不見蹤影，新竹縣消防局立即派員前往搶救。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） 端午節憾事！新竹縣橫山鄉內灣大橋25日下午發生溺水案件，4名高中生前往戲水，2人疑似在深水區跳水後，卻遲遲不見蹤影，由民眾報案，新竹縣消防局2點17分獲報後，前往搶救，將2人救上後，已無生命跡象，分別台北榮總新竹分院、台大竹東醫院救治。 (中時 ) #新竹縣 #生命 #生命跡象 #高中生 #竹東醫院 也許您會感興趣 社會熱門新聞 非處女不娶！準新娘試婚紗 見他拿出1張「神秘單子」下跪痛哭 - 社會 比愛河分屍更驚悚！運河撈起「車中腐屍」 鐵鍊鎖方向盤 - 社會 助扁珍詐領國務機要費 「貴婦團長」種村碧君二審出爐 - 社會 過路口不管號誌急衝 芬園兩車撞爛5人送醫 - 社會 染疫櫻花妹足跡不公布 南部家長超無奈：我有不到1歲嬰兒！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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