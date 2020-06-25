全台熱成紅番薯，不少地方「發高燒」飆出歷史高溫，桃園市交通局為減緩機車族停等紅燈時間，連續第5年辦理「夏季限定短周期號誌」，除了去年的91路口，再增加14處，105個路口平均減少30秒的停等時間，預計從7月1日實施至8月底，造福機車族。

交通局2016年夏天首創「夏季限定短周期號誌」，交通局長劉慶豐表示，縮短號誌秒數是一門學問，並非大筆一揮減少紅燈秒數就好，還得考量幹支道車流量比例、上下游路段連鎖續行等問題，若調整不當，反而會讓車輛停等次數增加，不但影響車流，甚至騎士總停等時間更長，適得其反。

交通局評估調查後，去年改變主幹道停等秒數，以原本120秒的紅綠燈為例，離峰時段幹道紅燈從40秒縮減到30秒、綠燈從80秒增加到90秒，加快幹道通行時間，一口氣增加台1線、台1甲、縣道114及縣道115等，周期超過120秒的77處路口。今年則延續盤點較為獨立、周期超過180秒的路口，直接縮短周期，從14個擴大到28個，並以路段方式規畫，降低機車族酷熱久候、也能兼顧車輛續行性，平均各路口減少停等30秒，預計從7月1日實施至8月底。

劉慶豐提醒，用路人要依號誌燈號指示行駛，千萬不要因怕曬太陽，搶快或偏離停等區，增加擦撞事故發生率。

警方則提醒，警方雖不會主動開罰，但機車族若因躲太陽停等在紅線或禁臨停的路段，遭檢舉後最高將面臨600元罰鍰，呼籲騎士不要跟自己荷包開玩笑。

(中時 )