考監人事風波不斷，朝野再度討論廢除考監議題；總統府副秘書長李俊俋在臉書呼籲國民黨，過去他提案「廢除考監」，國民黨有著14次阻擋的不良紀錄，對民進黨全體立委修憲提案更阻擋101次，期盼這次不是為反對而反對，是由衷檢討及認知自己長期死守的「五權分立」難以符合現況所需。

李俊俋強調，希望這次，能順應當代思潮，不打假球、不要退縮，朝野攜手共同完成艱鉅的工作，強化國家體制。

李俊俋在臉書以「廢除考監，國民黨千萬嘜走」為題發文，「廢除考監」議題持續發燒，成為政壇間備受矚目的話題，尤其國民黨在近日朝野協商中，更捨棄過往死命抱著的「五權分立」，拋出「廢除考監」的主張。

他說，面對這樣的發展，他想過去曾擔任總統府憲改辦公室主任，也是第八屆立法院修憲委員會召委，絕對有資格提出看法。

他指出，「廢除考監」是民主進步黨一貫的主張，當然樂見朝野政黨都朝此一方向邁進，並且期待能逐步達成共識；但當然也必須對在野黨所提出的質疑加以回應，以下就透過考監存廢的「法源」、「門檻」、「配套」加以回應，以正視聽。

他說，有人質疑，既然民進黨主張廢除考監，為何執政下卻對考監委員名單提好提滿？因為身為守法的執政黨，必定依循憲法行事－「大法官釋字第632號解釋」在過去已明確說明總統有提名之義務；另外，立法院必須針對總統所提名名單，行使同意權之審查，也是義務。

他指出，因此考監兩院人事，在尚未正式修憲廢除考試院、監察院之前，總統、國會當然有其義務，依循憲法提名與審查。

他說，許多人也質疑，既然民進黨已是國會多數，何不直接廢除考監？ 因為考監兩院的存廢牽涉憲法層面，想進行調整勢必仰賴修憲，而修憲有其規定之門檻，並非單靠國會多數即可完成廢除。

他指出，現行台灣的修憲門檻及流程分為兩階段：首先必須由全體立法委員四分之一的提議，四分之三出席，出席委員當中的四分之三做成決議，方能完成第一階段；接著就必須在公告半年內提起「修憲複決」，由全體國民經由公投對於修憲內容作出決定，通過人數需為選舉人總額半數以上同意，目前約為915萬人，比總統大選蔡英文總統得票數817萬還高上許多，門檻確實不低。

他說，涉及考監兩院的廢除，未來必然影響各機關功能，舉凡考試院的考試、銓敘、保障、撫卹、退休、任免等相關憲法權責，以及監察院的彈劾、糾舉及審計權等，必須有所配套、權責轉移及過渡期間的設計，這些都仰賴仔細討論，而不是說廢掉就沒事了。

他表示，因此必須再次重申，「廢除考監」攸關國家體制的強化及與時俱進，也正因為我們是一個勇於承擔的政府，討論的過程不該民粹，而應該更有智慧。

(中時 )