警方送老太太返家後，還撥電話給她兒子報平安。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄1名7旬高齡嬤日前在三民區郵局執意提領鉅款，郵局人員擔心她遭詐騙，好心詢問老太太用途，但她不願說明，只好報警請警方了解。警方到場詢問一番，原來是家中近日要整修，需要大筆現金支付，警方也好人做到底，協助護鈔平安到家。

三民第二分局鼎山所巡佐謝建興、警員劉倩於日前擔服巡邏勤務時，接獲通報於大昌二路上建工郵局來電稱，有民眾疑似遭詐騙正在郵局內領錢，警組獲報不敢輕忽，立即前往現場瞭解。

抵達郵局後，郵局人員看到警方即跟向警方表示，有位高齡7旬的老太太一直執意要提領鉅額存款，但郵局人員擔心老人家被詐騙，故關懷詢問其用途，但老太太仍不願說明，只好請求警方協助。

瞭解原由後，巡佐謝建興便仔細且耐心地向老太太關心，71歲許姓老太太這才向警方表示，自己沒有遭到詐騙啦!而是因為家中近日要整修，需要大筆現金支付，才會至郵局將錢提領出來，並非遭詐騙。

真相大白後，郵局人員與警方才放心讓許姓老太太提領。同時，警方擔心許姓老太太身上帶著鉅款不安全，經老太太的同意，便親自陪同護送其返家，並親自打電話跟還在上班的兒子確認無誤才離開，結束一場誤報詐騙烏龍記。

事後，許姓老太太相當感激警方協助，不但很有耐心地向她解釋，還親自陪同護送自己回家，真是感念在心頭。 警方表示，為民服務，本就是警方的職責所在，對於民眾，警察永遠是站在第一線守護著民眾，只要有任何問題都可以請求警方的協助，警察也一定會盡心盡力地去幫忙與協助。

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(中時 )