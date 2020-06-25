已故《心海羅盤》主持人葉耀星創辦的「心海羅盤善知識文教基金會」，5年前舉辦「乙未年佛誕」活動，國稅局認定經營無關創設目的宗教業務，要求補稅181萬餘元，基金會不服提起行政爭訟，日前遭台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

該基金會是教育部許可設立的「教育事務財團法人」，成立宗旨為提高國民生活品質，舉辦有益於社會、匡正人心、心靈改革的活動，基金會辦理2015年度教育文化公益慈善機關或團體及作業組織結算申報，列報課稅所得為0元。

但國稅局發現，基金會2015年間舉辦「乙未年恭賀南無本師釋迦牟尼佛佛誕」、「乙未年恭賀南無大慈大悲觀世音佛祖佛誕」、「乙未年恭賀南無阿彌陀佛佛誕」等活動，認定經營與創設目的無關的業務，不符合公益團體免稅規定，故核定當年度課稅所得額為1069萬7214元，基金會應補稅額181萬8460元。

基金會提告主張，活動雖以佛誕為名，但內容是以演講方式傳遞善知識、匡正人心、心靈改革，並非宗教活動，且活動支出占收入比例的91.38％，遠高於免稅標準60％，原處分形同限制憲法保障的宗教信仰自由，也未載明哪些活動與創設目的無關，有違明確性原則。

北高行認為，基金會的主管機關是教育部，但宗教並非教育部主管業務，另外，為防國家挾公益之名，藉減稅手段鼓勵或排擠特定文化價值，尤其政治及宗教易挑起對立，一旦公益團體涉及宣揚特定宗教信仰或政治理念，則不得給予免稅待遇。

判決理由指出，以「佛誕」為名的活動，即使未舉行宗教儀式，仍會被社會認知在宣揚特定宗教，且基金會稱非宗教活動，卻又指摘國稅局限制宗教自由，主張前後矛盾，另依基金會自行製作的「彌陀博物大院舉辦活動紀實」中，確實舉辦過類似於宗教活動，故認定不符免稅規定，判基金會敗訴。

(中時 )