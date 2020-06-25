你喜歡吃傳統的南部粽、北部粽，或是客家粄粽呢？台灣粽子的種類繁多，但市售的粽子大多含豐富餡料、糯米扎實，平均一顆熱量大約都有500大卡左右，加上吃棕子時的沾醬、花生粉，一顆接著一顆吃，一不小心，體重就會直直飆升。

台北市立聯合醫院營養師林雨潔表示，北部粽的糯米會先和眾多餡料一起用油爆香，和米飯拌炒後再包粿粽葉，最後以蒸籠的方式來蒸熟；傳統的南部粽則是將不添加醬料的生糯米與炒好的餡料放粽葉當中，再將整串粽子放入滾水中煮熟至熟透，所以，南部粽和北部粽比起來熱量比較低，口味也比較清淡。

過去，台北市衛生局及聯合醫院營養團對設計的五行蒟蒻創意鹹粽及香甜高纖粽，是以南部粽的製作方式，降低油脂的攝取，並利用蒟蒻米取代熱量較高的傳統糯米，而且膳食纖維也比較多的特性，與糯米1:1混合烹煮。

製作的時候，除了白色的糯米之外，外皮顏色可分別添加竹炭粉、紅麴粉、薑黃粉及抹茶粉，就能呈現出繽紛色彩的五行粽。因為五行粽有食材的自然特色與香氣，所以，不需要再沾那些高油、高糖、高鹽的甜辣醬、醬油膏等醬料，如果一定要沾，也要適量攝取。

另外，甜粽也是端午節受到喜愛的口味，不論是內包紅豆沙的鹼粽，或是另一種八寶甜粽，口感香甜，都十分美味。不過，要注意，沒包餡料的鹼粽約150大卡，加入甜餡料後熱量約250-350大卡，若再加上糖漿或糖粉，熱量則又增加100大卡。

因此，雖然粽子應景又美味，但仍需要注意適量攝取、搭配蔬果一起食用，並適量增加運動時數，如每天微幅增加10-30分鐘的運動量，才能吃得開心又健康。

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(中時電子報)