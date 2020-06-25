37歲林小姐和40歲的李小姐帶著可愛的兒子回到茂盛醫院，感謝院長李茂盛（左4）以及生殖醫學科醫師李俊逸（左1）醫師、林秉瑤（右1）等醫療團隊協助下，讓他們一圓當媽媽的夢。（馮惠宜攝）

台灣生殖技術再寫下垃圾變黃金的奇蹟，茂盛醫院兩年來為200對不孕夫婦植入傳統生殖醫學認為有生下畸型兒風險的「鑲嵌型囊胚」，透過孕程中精準的基因遺傳診斷、高層次超音波把關，產下健康寶寶；端午節37歲的林小姐、40歲的李小姐帶著寶寶返院感謝，倆人也異口同聲表示，「幸好當初沒放棄」。

林小姐和李小姐倆人的求子路都相當艱辛，結婚多年不孕，試過中醫等各種治療，到了茂盛醫院接受試管嬰兒，在接受「第4代AI人工智慧試管技術」後，林小姐培育出4顆囊胚，其中2顆是基因正常的囊胚，另2顆卻是「鑲嵌型」但因先植入2顆正常囊胚未成功，最後再植入僅存的兩顆「鑲嵌型」囊胚，終於順利在去年2月生下健康男嬰。

40歲的李小姐更坎坷，曾因子宮肌瘤手術，在他院做試管嬰兒也失敗，後來到茂盛醫院取出8個囊胚，其中6個為染色體異常2個為介於正常與不正常中間的「鑲嵌型」，經該院生殖醫學科醫師林秉瑤解釋後植入「鑲嵌型」即成功懷孕，去年底生下可愛的兒子！

李茂盛解釋「鑲嵌型」囊胚過去被認為可能有生下畸型兒的風險，一般生殖中心都會棄而不用，但許多求孕婦女，卵子少好不容易可以培養囊胚，或是只剩鑲嵌型囊胚可用，三年前英國已證實「鑲嵌型」囊胚仍可誕下健康寶寶，該院透過「次世代定序分析平台加上「AI人工智慧平台」建構「第4代AI人工智慧試管技術」，並以「胚胎影像即時監控系統」進行120小時的觀測，確實排除有基因異常的囊胚。

林秉瑤說植入「鑲嵌型」囊胚，能否著床就是第一關自然淘汰過程，而妊娠11周也會透過絨毛或羊水取樣做基因篩檢，並透過高層次超音波確實排除胎兒外觀、臟器異常。李茂盛表示，該院2年多來已植入超過200例「鑲嵌型」囊胚，都發育為正常健康的胎兒。

(中時 )