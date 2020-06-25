網友貼文。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜被罷免後，代理市長楊明州曾表示，過去韓國瑜自豪的「路平、燈亮、水溝通」都是市政上的例行公事，每一任市長都有在做。不過，最近有韓粉在網路上PO出照片，指現在要把韓國瑜做好不到半年的路挖掉重鋪，他覺得很傻眼。

一名韓粉在《韓國瑜市長後援會》PO出照片表示，鳳山青年路二段這邊的道路，做好不到半年，現在要挖掉，真的讓人很無言。他很感嘆，韓市長辛苦做好的路 現在沒了，並指出，這條路非常平坦，前陣子下雨也都沒積水，如果是維修管線 頂多也是挖部分位置而已，他很不能理解為何要把整條路挖掉重鋪。

網友們則回應，「隨便想都知道要幹嘛」、「路太平了高雄人不習慣」、「慢慢看下去，高雄的明天是不是回到陳菊的天坑時代」、「我是雲林人，每週都會下高雄，對於高雄此景，我只能感到非常訝異」、「沒挖沒錢賺吧…申請經費道路施工做的怎樣到時候就知道」。

(中時電子報)