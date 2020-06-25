彰銀改選一波未平、一波又起，上周董事改選落幕，又爆發常董會風波，造成公股與台新金各自表述，金管會強調銀行若設常務董事，其中必須有二人或三人以上是「專業董事」，但不必須是「自然人董事」，自然人董事僅規範一般董事，沒有規範常董，企圖為公股解套。

金管會主委黃天牧則回應，金管會政策是一脈相承的，前主委顧立雄推動自然人董事與獨董改革，仍是現有的政策方向，當天金管會其實就已經去了解這個問題，並了解當時法規訂定的立場，不過台新金事前並未向金管會諮詢法規適用。

金管會銀行局主秘童政彰解釋，這次引發爭議的「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第九條，強調條文分第一項、第二項及第三項，第一項與第二項是要求不同規模的銀行，應具備一定席次的專業董事，一般銀行董事席次五人以內要有二人是專業董事，每增四席，要加一位專業董事，若設常務董事，則要有二位常董以上是專業董事。

第二項是資產上兆的銀行，每五席董事要有三位專業董事，每增三席要加一席專業董事，若設常董者，則要有三位常董以上是專業董事。

第三項規定銀行董事中，符合專業董事，且要以自然人當選，人數要符合前二項規定，若董事超過13人，以5位自然人董事為上限，也就是第一項及第二項要求的專業董事門檻，只有「自然人董事」才算進去，若是法人代表的專業董事，則不計入。

童政彰解釋，自然人董事的條文是第三項，沒有規範到常董，常董只要是專業董事，不必然是自然人董事長，法人代表董事也可以。意思就是說，公股的解釋正確。

(中時 )