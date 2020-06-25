王柏融以「台灣至寶」、「四割男」名號加盟日職火腿隊，洋炮身分也格外受日本、台灣球迷關注，不過王柏融沒有打出符合期待的成績，今年開季打擊率更低至不到1成，日媒也想知道王柏融在旅日第2年能否「逆襲」，採訪到火腿隊打擊教練小笠原道大，認為他今年還是有機會證明自己。

日媒《棒球週刊》以「王柏融赴日第2年能逆襲？台灣至寶的開幕 發揮本領的球季」為題，採訪到去年底加入火腿隊的打擊教練小笠原道大。王柏融去年不僅仍在適應日職環境，還經歷受傷、低潮，出賽88場只敲出3轟，打擊率2成55差強人意，雖然季前練習賽手感不錯，還有2發全壘打成績，不過一開季手感冷凍到不行，目前13打數僅敲出1支安打，打擊率低到0成77。

小笠原道大先前就提到，王柏融已失去先前在中職時「豪邁揮棒」的感覺，反而為了想多碰到球而縮短揮棒軌跡，這讓他遺失以前好的打擊感覺，小笠原在採訪中說，他曾經拿著過去他在中職的打擊影片給他看，「球隊是認可你在中職的成果，才會願意簽下你的對吧？」希望能建立王柏融的信心。

王柏融在接受小笠原教練指導後，於練習賽展現出來的成果有目共睹，有找回過去打擊感覺的跡象，報導中提到，若王柏融能延續練習賽手感，加上與球隊過去傳奇左打者小笠原命運般的相遇，只要保持健康，就能在今年特別緊湊的賽季中，以萬全準備發揮本領。

(中時 )