歌手張清芳15年前和富豪老公宋學仁結婚，兩人育有2子，原本給人恩愛印象，日前卻無預警宣布和平離婚，許多人都對張清芳毅然決然做回自己的決心深感佩服，作家李昂則建議一般人遇到婚姻難解情況，要先考慮經濟問題和能否承受心理上的失落，再決定要不要走到離婚這步。

53歲張清芳2005年嫁給「台灣投資銀行教父」宋學仁，過去她曾談和老公差異，透露宋學仁曾在提親時問她：「你有沒有跟你媽媽說我是哈佛畢業的？」，她不以為然，笑回：「我媽覺得信佛才棒」，兩人從作息和喜好都有相當大的差異，經歷磨合才一路走到至今。

昨播出的《震震有詞》中，媒體人丁學偉認為張清芳為愛犧牲多年，選擇離婚應該是「忍不下去」，謝震武問李昂有何建議給在婚姻中碰到問題的一般人？李昂強調首先一定要衡量自己有沒有能力離開這個家，尤其是經濟能力，其次是內心是否能甘心放下，離開原本和老公、孩子築構的生活圈，有些人進入空巢期後才開始想享有自己的人生，而這兩點才能決定是否能順利走出婚姻。

(中時電子報)