新冠肺炎疫情造成全球大型體育賽事陷入困境，原定今年11月1日進行的紐約馬拉松，以及預計今年9月26、27日進行的柏林馬拉松，兩場賽事主辦單位都在今天宣布，因為擔心新冠肺炎持續傳染，決定忍痛取消今年賽事，六大城市馬拉松如今只剩10月的倫敦馬、芝加哥馬還在賽事行程中。

紐約市馬拉松是全球最盛大的馬拉松年度盛事，今年邁入第50屆，和波士頓馬拉松、芝加哥馬拉松、柏林馬拉松、倫敦馬拉松及東京馬拉松並稱六大城市馬拉松賽，這六站賽事也與兩年一度的世界田徑錦標賽馬拉松、四年一度的奧運馬拉松，被列為「世界馬拉松大滿貫」。

紐約馬主辦單位紐約路跑協會和紐約市長白思豪辦公室，共同決定在擔心所有參與人員健康及安全問題下，最好還是取消今年比賽，白思豪補充：「紐約馬是這座城市最具代表性也是市民深愛的體育賽事之一，我贊成主辦單位把所有人健康、安全放在第一位的決定，期待等到2021年再舉辦第50屆紐約馬拉松。」

紐約路跑協會表示，申請到資格的跑者，可以選擇全額退費，或是保障在2021年、2022年或2023年的參賽資格。

至於預定今年9月底開跑的柏林馬拉松，《新華社》則指出，自1974年開辦的柏林馬，在今年紐約馬取消後，也確定面臨賽史第一次取消的遺憾，因為柏林市議會今年4月就通過社交限制，今年10月24日前也禁止所有超過5000人的主要活動舉辦，目前四大城市馬拉松陸續有波士頓馬、東京馬、紐約馬及柏林馬取消，10月4日起跑的倫敦馬拉松、10月11日舉辦的芝加哥馬拉松暫時都還是照既定行程走。

去年柏林馬拉松起跑時盛況，不過路跑愛好者，今年要含淚面對沒有柏林馬的遺憾。（資料照／美聯社）

(中時 )