美國政府加強力道封殺華為，不僅限制企業若出貨含有美國技術的半導體產品給華為，須經過美國政府審核通過，然而，華為打算在英國劍橋興建研發中心，美方能否有效阻止華為5G業務發展也引發疑慮。據外媒報導，華為在拓展5G業務卻在新加坡受挫，3大電信商選擇棄用華為，改採用（Ericsson ）、諾基亞（Nokia）。

美國國務卿蓬佩奧 (Michael Pompeo)周三發表推文指出，隨著全球各國意識大陸監控的威脅，大陸電信設備巨頭華為正朝著不利方向前進。美國政府從2018年底華為首席財務長孟晚舟在加拿大被捕後，不斷遊說各國禁止華為參與5G網路建設。

由美國、英國、加拿大、澳洲以及紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）夥伴國，也在討論華為對該共享情報聯盟的國安威脅，英國首相強森（Boris Johnson）卻仍允許華為有限度參與華為5G網路建設，不過在新冠疫情在英國大爆發後，強森似乎有轉變態度，英媒報導指出，強森指示官員擬定計畫，讓華為的市場份額在2023年歸零。

也因如此，華為砸重金在英國刊登廣告，指稱華為從很早就參與英國3G、4G網路建設，華為對英國有益無害。泰晤士報也在日前報導，華為擬耗資4億英鎊在英國劍橋南邊打造晶片研發中心，預計本周將取得當地政府許可，消息傳出後，引發美方強烈不滿。

據 《日經亞洲評論》 報導指出，東南亞城市國家新加坡24 日對該國電信公司正式發照，預計2021年推出5G 網路服務，目標是2025 年底覆蓋整個新加坡，該國3大電信業者也積極投入電信設備，進行網路建設。

星國最大的電信運營商新加坡電信宣布，將使用瑞典愛立信的電信設備，另外一家業者星和電信 (StarHub)則是擬採用芬蘭諾基亞的設備，第三大的業者TPG Telecom，雖然仍與華為合作，但未讓華為參與全國性5G網路建設，被分配到剩餘頻譜，只能在某些區域參與。

新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）S. Iswaran表示，新加坡電信業者已經通過選擇頻譜及供應商合作夥伴等程序，他們並未主動排除任何廠商，但強調安全性與公司表現。

(中時電子報)