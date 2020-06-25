前總統馬英九今天在臉書表示，70年前的今天是韓戰爆發日，不僅改變東亞情勢，也對中華民國造成深遠影響，台灣海峽因兩岸關係惡化，中共戰機頻繁繞台，令人擔憂再成為東亞「燃點」，呼籲大陸當局應立即停止對台武力恫嚇，蔡政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓，勿讓台海步向戰爭邊緣。

馬英九上午在臉書以「韓戰對中華民國的影響」為題在臉書回溯這段歷史，他說，1950年6月25日，北韓朝鮮人民軍在清晨大雨中越過北緯38度線南侵，9萬兵力3天內直搗南韓首都漢城。這場突如其來的戰爭，不僅改變東亞情勢，也對中華民國造成深遠影響。

馬英九說，韓戰使中共無力攻台，前總統蔣中正得以在1945年光復台灣，1949年保衛臺灣之後，1950年開始全心建設臺灣。在他的推動下，開啟了台灣70年的地方自治，不僅領先世界很多國家，也回應了228事件後民間菁英一致希望縣市長民選的要求。

馬英九表示，在當時風雨飄搖之際，蔣總統有如此勇氣與魄力，尊重民意，推動台灣（含日據時期）、也是全中國從未辦過的縣市長選舉，令人佩服其遠見。縱觀日後台灣政治領袖，不分黨派，幾乎都是從地方選舉出身，蔣中正總統推動地方自治，培植了大量政治人才，為台灣的民主化奠定堅實基礎。

馬英九說，1950年至1953的韓戰，雖為台灣帶來喘息機會，但國際局勢仍是動盪不安。蔣總統除毅然決定推動縣市長選舉外，還進行「三七五減租」、「公地放領」、與「耕者有其田」等一連串土地改革，以及成立「台灣省保護養女運動委員會」，展開保護養女法制化工作。這些在當時被視為石破天驚之舉，對台灣的民主改革、經濟建設與社會進步，都有極大貢獻。近年打著「轉型正義」旗幟一面倒謾罵羞辱蔣中正總統的人，不應漠視這些建設臺灣的政績，該還他一個公正的歷史評價。

馬英九強調，「朝鮮半島」與「臺灣海峽」長期被視為東亞火藥庫。日前北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，又讓朝鮮半島戰雲密布；台灣海峽則因兩岸關係惡化，中共戰機頻繁繞臺，令人擔憂再成為東亞「燃點」。韓戰70週年的今天，他呼籲大陸當局應立即停止對臺武力恫嚇，蔡政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓，勿讓臺海步向戰爭邊緣。

(中時 )