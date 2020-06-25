雲林縣文化觀光處因應疫情，把室內表演移師戶外，未來將進一步做為遊程主題，讓來雲林玩的遊客有一場流動藝術饗宴。（許素惠攝）

雲嘉大尖山、二尖山步道是雲林縣必訪步道的第1名，雲林縣長張麗善（前左三）也率縣府一級主管踏訪。（許素惠攝）

雲林縣觀光大躍進，去年蒞縣旅遊人次高達800多萬，比前年多250萬人次，古坑綠色隧道在疫情期間，還逆勢飆升成全國十大觀光景點第5名，文化觀光處長陳璧君說，縣內低調祕境因疫情反受關注，各旅行社爭相踩線，再來將以流動藝術表演為主題，推出深度療癒遊程。

雲林縣2019年觀光人次比2018年大幅成長250萬，朝天宮、古坑綠色隧道及劍湖山世界園區列前三大。

陳璧君表示，今年各大景點都受疫情衝擊，雲林未經雕琢、原汁原味的自然景觀反而受到矚目，因為大家想往戶外透氣，又怕人多，都在尋找人少的祕境，古坑綠隧因而逆勢飆升名列全國十大觀光景點第5，足見雲林潛力無窮。

疫情也使得不少室內演出停止，文觀處推出流動藝術把表演移師戶外，陳璧君視為行銷觀光的祕密武器，她說，7月將配合中央振興3倍券推出以流動藝術為主題的深度且療癒遊程，讓遊客可以欣賞一場融合人文地景的精彩秀。

(中時 )