雲林縣北港鎮300年龍井經媽祖指示，維持人力打水的傳統。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟旁的龍井，已有300餘年歷史，與朝天宮正殿的水井是同一水脈，25日端午節開放免費取水，民眾取水後拿到陽光下曝曬，再到廟內過爐，便成為媽祖認證的午時水，相傳可用來除瘴淨身、驅邪避凶。

北港朝天宮正殿鎮殿媽祖下方有1口井，300多年前樹璧和尚從大陸湄洲奉請媽祖神尊來到北港，便在水井處駐駕建廟，附近還有龍井與虎井，後來虎井因故封閉，目前僅剩龍井，龍井位於廟旁「北港龍井餐廳」內，平日並不開放取水，只有端午節當天才對外開井。

25日端午節當天一大早便有民眾前來龍井取水，餐廳老闆王奕棨與胞弟王裕傑忙著幫大家打水，現場大排長龍，民眾說龍井與朝天宮內的水井是同一水脈，水質清澈充滿靈性，拿到廟內過爐後可用來淨身、吃平安，效果非常好。

王奕棨表示，龍井深約5公尺，長期以來都是用繩子綁著水桶垂下去打水，打水速度較慢且耗費體力，因此取水民眾必需排隊等候，他曾想過要裝馬達加快打水速度，但媽祖並不應允，因此至今還維持著人力打水的傳統。

台灣俗諺說「午時水飲1嘴，較好補藥吃3年」，主要是端午節當天午時，是1年中陽氣最旺盛的時候，所以民間習俗認為午時水可以用來除瘴癘、驅邪氣，龍井水受到朝天宮媽祖庇佑，效果更好，因此每年來龍井取水的民眾絡繹不絕。

(中時 )